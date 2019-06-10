Футбол
Базелюк официально покинул ЦСКАSport.ru 09:29
В понедельник, десятого июня, 26-летний футболист столичного ЦСКА Константин Базелюк покинул армейский коллектив в статусе свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте команды из белокаменной. У уроженца Витязево истекло трудовое соглашение.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли
Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Авто
АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA
Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Наука
На Кипре найден неизвестный город возрастом 8000 лет
Обновлено в 13:25
Политика
У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».
Обновлено в 13:15
Космос
В центре Млечного Пути обнаружена «пожирающая» галактику черная дыра
Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью.
Обновлено вчера в 11:08
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Футбол
Спортивный директор «Сочи» допускает трансфер Глушакова
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов высказался о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика
Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера
22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Религия
Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры»
Школьницу Кристину Велущак из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за религиозного конфликта.
Обновлено в 11:29
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Происшествия
СК опроверг получение дела Голунова
Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:32
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Политика
Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева
Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 12:36
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая занимается производством президентского лимузина «Кортеж».
Обновлено в 13:25
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Космос
«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»
Обновлено в 08:34
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Игры
Auto Chess появится в Epic Games Store
Игра Drodo Studio выйдет в цифровом магазине Epic Games Store. Анонс состоялся во время конференции PC Gaming Show на E3 2019.
Обновлено в 14:44