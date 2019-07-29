Футбол

«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 15:56

Базель — ПСВ
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Sankt Jakob-Park
Эрай Джюмарт
8′
23′
Брума
Рикки ван Волфсвинкел
33′
44′
Трент Сэйнсбери
Таулянт Джака
45′
Омар Альдерете
45′+4′
67′
Стивен Бергвейн
Рикки ван Волфсвинкел
68′
76′
Ирвинг Лосано
Коди Гакпо
Таулянт Джака
Рауль Петретта
81′
82′
Михал Садилек
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ со счётом 2:1 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму.
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