Футбол
«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 15:56
Эрай Джюмарт
|8′
|23′
Брума
Рикки ван Волфсвинкел
|33′
|44′
Трент Сэйнсбери
Таулянт Джака
|45′
Омар Альдерете
|45′+4′
|67′
Стивен Бергвейн
Рикки ван Волфсвинкел
|68′
|76′
Ирвинг Лосано
Коди Гакпо
Таулянт Джака
Рауль Петретта
|81′
|82′
Михал Садилек
Базель
Расстановка 4‑5‑1
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
28
Петретта
9
ван Вольфсвинкел
23
Баланта
7
Дзуффи
20
Фрай
14
Штокер
22
Айети
1
Зоет
22
Думфрис
23
Люккассен
4
Виргевер
32
Садилек
15
Гутьеррес
10
Бергвейн
18
Росарио
19
Гакпо
9
Мален
7
Брума
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ со счётом 2:1 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму.
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«Базель» — ПСВ. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 июля 2019 года
LiveSport.ru29 июля в 02:00
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
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