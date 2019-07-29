В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ со счётом 2:1 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму.

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