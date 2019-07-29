«Базель» на своем поле победил нидерландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. За счет голов на чужом поле швейцарский клуб отправляется в следующий этап турнира, где сыграет с австрийским ЛАСКом.

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