Швейцарский "Базель" в ответной встрече второго раунда квалификации Лиги чемпионов принимал на домашнем стадионе голландский ПСВ. Хозяева поля добились победы со счетом 2:1 и по сумме двух матчей прошли в следующий круг.

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«Базель» одолел ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

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