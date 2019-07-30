Футбол

«Базель» одолел ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионовВести.Ru вчера в 16:48

Базель — ПСВ
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Sankt Jakob-Park
Эрай Джюмарт
8′
23′
Брума
Рикки ван Волфсвинкел
33′
44′
Трент Сэйнсбери
Таулянт Джака
45′
Омар Альдерете
45′+4′
67′
Стивен Бергвейн
Рикки ван Волфсвинкел
68′
76′
Ирвинг Лосано
Коди Гакпо
Таулянт Джака
Рауль Петретта
81′
82′
Михал Садилек
Швейцарский "Базель" в ответной встрече второго раунда квалификации Лиги чемпионов принимал на домашнем стадионе голландский ПСВ. Хозяева поля добились победы со счетом 2:1 и по сумме двух матчей прошли в следующий круг.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:59

«Базель» обыграл ПСВ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 15:59

«Краснодару» в 4-м круге отбора будет проще, чем в 3-м. Если только «быки» доживут до раунда плей-офф. Определились потенциальные соперники команды Мурада Мусаева

Спорт уик-эндвчера в 16:16

«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 15:56

«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 15:54

«Наполи» воспользуется вылетом ПСВ из Лиги чемпионов, чтобы подписать Лосано

Евро-футбол.рувчера в 16:52

«Базель» победил ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол

Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта

В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.
Обновлено в 05:48
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.
Обновлено в 06:12
Экономика

Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество

Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири

Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:11
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ОПГ в Москве

В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что в Москве была пресечена деятельность группировки, изготовившей за год документы для 2 тыс. незаконных мигрантов.
Обновлено в 06:35
Общество

Власти Екатеринбурга предупредили о возможном дефиците мест в школах

Обновлено в 05:49
Футбол

Гжегош Крыховяк: «Еще не думал о российском паспорте»

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 04:40
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика

Зеленский пригласил Лукашенко на Украину

«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:36
Экономика

Число россиян, живущих за чертой бедности, достигло 21 млн

Число россиян, живущих за чертой бедности, в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с тем же периодом годичной давности на 500 тыс. человек и достигло 21 млн.
Обновлено вчера в 01:55
Здоровье

Минздрав России дал рекомендации по защите от дыма лесных пожаров

Министерство здравоохранения РФ рекомендует людям, проживающим в задымлённых от лесных пожаров российских регионах, уделить особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ.
Обновлено в 07:14
Политика

Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»

Обновлено в 06:20
Политика

Трамп хочет заключить сделку с Россией по контролю над вооружением

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Российской Федерацией по вопросу контроля над вооружением.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Михаила Светова арестовали на 30 суток

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.
Обновлено в 05:01
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Баскетбол

Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками»

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Кино

Названа соперница Камерон Диаз за роль Тины в фильме «Маска»

Обновлено в 04:02
Общество

На Средний Урал надвигаются град, грозы и сильный ветер

Обновлено в 07:12
Космос

Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»

По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Более 40 человек пострадали от волны в китайском аквапарке

Из-за искусственной волны в аквапарке города Лунцзин на северо-востоке Китая пострадали люди. Ударом воды их разбросало по бассейну.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Футбол

«Спартак» опубликовал прощальный ролик в честь Луиса Адриано

Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Луиса Адриано в бразильский "Палмейрас", сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено в 04:52
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии

Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Обновлено в 00:59
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное