Футбол

«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионовSportbox.RU 15:54

Базель — ПСВ
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Sankt Jakob-Park
Эрай Джюмарт
8′
23′
Брума
Рикки ван Волфсвинкел
33′
44′
Трент Сэйнсбери
Таулянт Джака
45′
Омар Альдерете
45′+4′
67′
Стивен Бергвейн
Рикки ван Волфсвинкел
68′
76′
Ирвинг Лосано
Коди Гакпо
Таулянт Джака
Рауль Петретта
81′
82′
Михал Садилек
«Базель» на своем поле победил нидерландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. За счет голов на чужом поле швейцарский клуб отправляется в следующий этап турнира, где сыграет с австрийским ЛАСКом.
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