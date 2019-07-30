Футбол
«Базель» одолел ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионовВести.Ru 16:48
Эрай Джюмарт
|8′
|23′
Брума
Рикки ван Волфсвинкел
|33′
|44′
Трент Сэйнсбери
Таулянт Джака
|45′
Омар Альдерете
|45′+4′
|67′
Стивен Бергвейн
Рикки ван Волфсвинкел
|68′
|76′
Ирвинг Лосано
Коди Гакпо
Таулянт Джака
Рауль Петретта
|81′
|82′
Михал Садилек
Базель
Расстановка 4‑5‑1
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
28
Петретта
9
ван Вольфсвинкел
23
Баланта
7
Дзуффи
20
Фрай
14
Штокер
22
Айети
1
Зоет
22
Думфрис
23
Люккассен
4
Виргевер
32
Садилек
15
Гутьеррес
10
Бергвейн
18
Росарио
19
Гакпо
9
Мален
7
Брума
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
Швейцарский "Базель" в ответной встрече второго раунда квалификации Лиги чемпионов принимал на домашнем стадионе голландский ПСВ. Хозяева поля добились победы со счетом 2:1 и по сумме двух матчей прошли в следующий круг.
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«Базель» — ПСВ. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 02:00
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