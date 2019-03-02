Футбол

Бавин: с «Зенитом» ждёт силовая игра с обилием единоборствЧемпионат вчера в 04:47

Урал — Зенит
0 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Петрюс Бумаль
31′
43′
Сердар Азмун
Словом, с нетерпением ждём официальных игр. В силу погодных условий и раннего начала сезона нас, скорее всего, ждёт силовая игра с обилием единоборств. В первой после зимней паузы домашней игре мы проявим повышенный настрой и отдадим все силы, чтобы порадовать своих болельщиков.
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