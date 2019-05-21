«Бавария» завоевала Кубок Германии по футболу, обыграв «РБ Лейпциг»Красная весна 15:58

Мюнхенская «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» 25 мая в финале Кубка Германии по футболу. Мюнхенцы повели в счете в середине первого тайма, на 29-й минуте. Гол забил нападающий Роберт Левандовски после подачи Давида Алабы.

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