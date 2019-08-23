Футбол
«Бавария» заплатит 40 миллионов евро за полузащитника «Эспаньола»Спорт-Экспресс 08:04
«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Эспаньола» Марка Року. Немецкий клуб готов заплатить за 22-летнего испанца 40 миллионов евро — именно такая сумма прописана в качестве отступных, сообщает L'Equipe.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море
Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 07:16
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Общество
В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть
В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов
В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Нетаньяху развязал руки военным для противодействия Ирану
Приказ военным делать все необходимое для противостояния Ирану отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 04:13
Футбол
Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты
Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено в 06:04
Политика
Трамп призвал американские компании уходить из КНР
Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США.
Обновлено в 12:00
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика
Дмитрия Гудкова арестовали на 10 суток за призывы на акцию 27 июля
Коптевский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову за организацию не согласованной властями акции 27 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Обновлено в 10:37
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Космос
У каждого есть своя миссия и задачи в матрице — севастопольский робот Юрий
В связи с запуском на космическую орбиту первого человекоподобного робота Фёдора ForPost встретился с его «старшим братом» и прототипом — антропоморфным роботом Юрием (модель SAR-400), который сейчас работает в Севастопольском государственном университете.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности
Управляющий отелем Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.
Обновлено в 08:28
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Авто
«Яндекс.Драйв» в Москве добавил в список машин два Ford Mustang 1965 и 1969 г. выпуска
Два Ford Mustang 1965 г. и 1969 г. выпуска смогут арендовать пользователи сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» в Москве.
Обновлено в 06:56
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале
Обновлено в 11:13
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
За неделю ВСУ лишились 23 боевиков в Донбассе
Семь военнослужащих ВСУ получили ранения в результате подрывов на минах в зоне конфликта в Донбассе.
Обновлено в 08:17
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27