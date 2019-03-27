Футбол
«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мираLenta.ru 12:51
Защитник, за которого мюнхенцы заплатили 35 миллионов евро, также присоединится к команде летом 2019-го. Павар и Эрнандес играли в составе сборной Франции на победном чемпионате мира 2018 года. В составе «Баварии» также выступает еще один чемпион мира — полузащитник Корентин Толиссо.
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