Футбол

«Бавария» может приобрести ХаверцаМатч ТВ 09:02

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии». Немецкие журналисты сообщают, что стоимость 19-летнего футболиста может достичь 75 миллионов евро. В «Байере», по некоторой информации, согласны вести переговоры при сумме от 100 миллионов.
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«Бавария» может приобрести Хаверца

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