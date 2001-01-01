Футбол
«Бавария» может приобрести ХаверцаМатч ТВ 09:02
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии». Немецкие журналисты сообщают, что стоимость 19-летнего футболиста может достичь 75 миллионов евро. В «Байере», по некоторой информации, согласны вести переговоры при сумме от 100 миллионов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено в 07:40
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки названия бренда Aurus
Обновлено в 06:25
Экономика
Минтруд предложил изменить расчет накопительных пенсий
Минтруд подготовил законопроект, в котором предложил рассчитывать длительность выплаты накопительной пенсии в зависимости от прогноза продолжительности жизни мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет на будущий год.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Футбол
Моуринью может стать наставником команды Головина
Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
Обновлено в 01:19
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Культура
Мединский объединил Александринский и Волковский театры
Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Наука
Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий
По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о судьбе «Новых мутантов»
Обновлено в 04:53
Политика
Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам
Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Авто
Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей
Обновлено в 08:06
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
В России выпустили телефон-слайдер дешевле 2,5 тысяч рублей
Обновлено в 09:28