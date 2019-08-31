Футбол
RT на русском«Бавария» забила шесть мячей «Майнцу» в матче Бундеслиги
|6′
Жан-Поль Боэтиюс
Джошуа Киммих
|20′
|33′
Мусса Ниакате
Бенджамен Павар
|36′
|45′
Александер Хак
Давид Алаба
|45′
|46′
Дэнни Латца
Пьер Кунде
Иван Перишич
|54′
|56′
Джонатан Буркардт
Адам Салаи
Кингсли Коман
|64′
Иван Перишич
Альфонсо Дэвис
|67′
Филиппе Коутиньо
Томас Мюллер
|67′
Лукас Эрнандес
|73′
Тьяго Алькантара
|75′
|77′
Пьер Кунде
Роберт Левандовски
|78′
Тьяго Алькантара
Микаэль Кюизанс
|79′
Альфонсо Дэвис
|80′
|83′
Карим Онисиво
Джерри Сен Жюст
|67%
|Владение мячом
|33%
|88%
|Процент точных передач
|70%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|10
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|–
|10
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|14
|16
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑3‑3
1
Нойер
5
Павар
4
Зюле
21
Эрнандес
27
Алаба
11
Кюизанс
32
Киммих
25
Мюллер
29
Коман
9
Левандовски
19
Дэвис
1
Мюллер
2
Пьер-Габриэль
19
Ниакате
42
Хак
3
Мартин
34
Баку
20
Фернандеш
5
Боэтиюс
14
Кунде
28
Салаи
4
Сен-Жюст
Майнц 05
Расстановка 4‑3‑1‑2
Мюнхенская «Бавария» разгромила «Майнц» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/20. Встреча завершилась со счётом 6:1.
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«Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года
LiveSport.ru29 августа в 21:30
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:13, Вашингтон
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