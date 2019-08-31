Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Бавария» забила шесть мячей в ворота «Майнца»

Бавария — Майнц 05
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
6′
Жан-Поль Боэтиюс
Джошуа Киммих
20′
33′
Мусса Ниакате
Бенджамен Павар
36′
45′
Александер Хак
Давид Алаба
45′
46′
Дэнни Латца
Пьер Кунде
Иван Перишич
54′
56′
Джонатан Буркардт
Адам Салаи
Кингсли Коман
64′
Иван Перишич
Альфонсо Дэвис
67′
Филиппе Коутиньо
Томас Мюллер
67′
Лукас Эрнандес
73′
Тьяго Алькантара
75′
77′
Пьер Кунде
Роберт Левандовски
78′
Тьяго Алькантара
Микаэль Кюизанс
79′
Альфонсо Дэвис
80′
83′
Карим Онисиво
Джерри Сен Жюст
"Бавария" разгромила "Майнц" в матче 3-го тура чемпионата Германии — 6:1. В составе победителей отличились Бенжамен Павар, Давид Алаба, Иван Перишич, Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэйвис. За «Майнц» забил Жан-Пол Боэтиус.
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«Бавария» забила шесть мячей в ворота «Майнца»

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