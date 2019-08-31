Футбол
Спорт-Экспресс«Бавария» забила шесть мячей в ворота «Майнца»
"Бавария" разгромила "Майнц" в матче 3-го тура чемпионата Германии — 6:1. В составе победителей отличились Бенжамен Павар, Давид Алаба, Иван Перишич, Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэйвис. За «Майнц» забил Жан-Пол Боэтиус.
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Александр Хак: «Громко сетовать по поводу крупного поражения от „Баварии“ не имеет смысла»
Спорт-Экспрессвчера в 23:52
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