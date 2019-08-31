Футбол
RT на русском«Бавария» забила шесть мячей «Майнцу» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» разгромила «Майнц» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/20. Встреча завершилась со счётом 6:1.
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«Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года
LiveSport.ru29 августа в 21:30
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Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Технологии
Telegram разрешит пользователям скрыть свой номер телефона
Мессенджер Telegram в ближайшее время планирует выпустить обновление, которое позволит пользователям скрыть свой номер телефона от всех, в том числе — от списка контактов.
Мойка78 08:25
Политика
В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер ввёл режим ЧС в связи с приближением урагана «Дориан».
RT на русском 17:14
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
REGNUM 15:46
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости 07:31
Происшествия
Французский гонщик Антуан Юбер умер после аварии на этапе «Формулы-2»
Французский пилот Антуан Юбер из команды BWT Arden умер от полученных травм после серьезной аварии во время гонки на этапе "Формулы-2" в Бельгии, сообщила Международная автомобильная федерация.
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
Сирийский Алеппо возвращается к довоенной жизни
Крупнейший сирийский мегаполис Алеппо постепенно восстанавливается после разрушительной войны.
Политика Сегодня 06:45
Теннис
Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на матче US Open
Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $9 тыс. за поведение в матче третьего круга Открытого чемпионата Соединенных Штатов (US Open).
Известия 15:27
Игры
Представлены 15 минут геймплея Cyberpunk 2077
Матч ТВ 15:21
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Игры
Gearbox анонсировала Homeworld 3
Anonsens вчера в 23:55
Происшествия
Суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров «СпейсТим»
Мещанский суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров "СпейсТим". Их отправили в СИЗО на два месяца за мошенничество в особо крупном размере.
РЕН ТВ 15:56
Футбол
«Зенит» сообщил о переходе Осорио
Metaratings 13:31
Политика
Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru 12:38
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
Религия
Патриарх Варфоломей заманивает в ловушку русские общины Европы
Глава бывшего Западноевропейского экзархата приходов русской традиции архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето) получил отпускную грамоту от Константинопольского (Вселенского) патриарха Варфоломея.
Независимая газета 08:50
Культура
Американский актер Ричард Гир празднует свое 70-летие
В последний день лета звезда Голливуда Ричард Гир празднует свой 70-й День рождения.
Gazeta.SPb 16:49
Здоровье
Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов
Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.
Московский Комсомолец 05:12
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру 16:18
Политика
Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
RT на русском 15:18
Экономика
Семь вьетнамских компаний вошли в топ-200 Forbes Asia
В рейтинг 200 лучших компаний с доходом выше одного миллиарда долларов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составленный Forbes Asia, вошло семь компаний из Вьетнама.
REGNUM 05:05
Кино
Сериалы сентября 2019 года: что обязательно стоит смотреть
Вокруг ТВ вчера в 12:25