Футбол

RT на русскомRT на русском«Бавария» забила шесть мячей «Майнцу» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» разгромила «Майнц» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/20. Встреча завершилась со счётом 6:1.
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«Бавария» разгромила «Майнц» – 6:1

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