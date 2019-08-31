Мюнхенская «Бавария» разгромила «Майнц» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/20. Встреча завершилась со счётом 6:1.

«Бавария» забила шесть мячей «Майнцу» в матче Бундеслиги

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