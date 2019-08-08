Футбол
«Бавария» забила 23 гола в товарищеском матчеЧемпионат вчера в 16:09
Мюнхенская «Бавария» провела товарищеский матч с клубом «Роттах-Эгерн». Встреча завершилась со счётом 23:0 в пользу действующих чемпионов немецкой Бундеслиги. Больше всех забил полузащитник Корентин Толиссо, ставший автором четырёх голов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
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