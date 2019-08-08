Футбол
«Бавария» забила 23 безответных гола в товарищеском матчеМатч ТВ 15:21
«Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче со счетом 23:0. Четырьмя голами отметился Корентен Толиссо. Хет-трики на счету Роберта Левандовского, Томаса Мюллера и Леона Горецки.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Вашингтон
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