«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, пропустив четыре мячаНева Спорт вчера в 14:52

Футбольный клуб «Бавария» вышел в полуфинал Кубка Германии по футболу, обыграв выступающий во второй Бундеслиге «Хайденхайм». Счет в четвертьфинальном матче 5:4, встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Счет в матче открыл полузащитник «Баварии» Леон Горетцка на 12 минуте.

«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, пропустив четыре мяча

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