Футбол

«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, пропустив четыре мячаНева Спорт вчера в 14:52

Бавария — Хайденхайм 1846
5 – 4
Матч завершён
Кубок Германии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Леон Горетцка
12′
Никлас Зюле
14′
Франк Рибери
Жером Боатенг
24′
27′
Роберт Глатцель
39′
Марк Шнаттерер
39′
Никлас Дорш
Хамес Родригес
Роберт Левандовски
46′
Рафинья
Кингсли Коман
46′
52′
Никлас Дорш
Арне Фейк
Томас Мюллер
53′
Роберт Левандовски
56′
Серж Гнабри
63′
66′
Марк Шнаттерер
Морис Мультхауп
73′
Норман Тоеркауф
Денис Томалла
74′
Роберт Глатцель
77′
Роберт Глатцель
Роберт Левандовски
84′
Роберт Левандовски
86′
90′
Себастьян Грисбек
90′
Тимо Беерман
Футбольный клуб «Бавария» вышел в полуфинал Кубка Германии по футболу, обыграв выступающий во второй Бундеслиге «Хайденхайм». Счет в четвертьфинальном матче 5:4, встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Счет в матче открыл полузащитник «Баварии» Леон Горетцка на 12 минуте.
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