Футбол
«Бавария» вернётся к кандидатуре Сане в зимнее трансферное окноЕвро-футбол.ру 13:18
"Бавария" намерена вернуться к кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в зимнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Кино
«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии
Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов решают конфликты у семейного психолога
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась моментами семейной жизни с певцом Владом Топаловым, признавшись, что иногда страдает от излишней вспыльчивости супруга, из-за чего приходится посещать семейного психолога, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:13
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Происшествия
ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено в 11:44
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном
Президент России прибыл в Марсель, откуда на вертолёте отправится на переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню о казахской земле
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в Instagram клип, в котором он исполнил песню собственного сочинения о казахской земле.
Обновлено в 04:06
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Общество
Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака
Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" требует льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Французского композитора съел канадский медведь гризли
Обновлено в 13:43
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
В Приморье погибла певица Олеся Яковлева
Обновлено в 13:38
Политика
Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 12:35
Наука
Открыто новое состояние материи
Американские физики открыли новое состояние материи, описав так называемую топологическую сверхпроводимость.
Обновлено вчера в 12:46