Футбол

«Бавария» вернётся к кандидатуре Сане в зимнее трансферное окноЕвро-футбол.ру 13:18

"Бавария" намерена вернуться к кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в зимнее трансферное окно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бавария» вернется к трансферу Сане в январе. Недавно игрок получил травму крестообразных связок

Sport24.ru13:37

«Бавария» вернётся к кандидатуре Сане в зимнее трансферное окно

Евро-футбол.ру13:18

«Бавария» попробует купить Зане в январе, несмотря на серьезную травму игрока

Матч ТВ13:22

«Бавария» попробует купить Зане в январе, несмотря на серьезную травму игрока

Sportbox.RU13:22

«Бавария» попробует подписать Сане в январе

Спорт-Экспресс12:43

Экс-хавбек «МЮ» Бекхэм поддержал травмированного игрока «Ман Сити» Зане

Газета.Ru05:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Кино

«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии

Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Элтон Джон открыто заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Обновлено в 06:39
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Умерла актриса Александра Назарова

Обновлено в 14:20
Технологии

В РФ назвали лучшего оператора по скорости мобильного Интернета

Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов решают конфликты у семейного психолога

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась моментами семейной жизни с певцом Владом Топаловым, признавшись, что иногда страдает от излишней вспыльчивости супруга, из-за чего приходится посещать семейного психолога, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:13
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США

"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Происшествия

820 человек ищут пропавшую в Нижегородской области девочку

Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Происшествия

ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка

ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено в 11:44
Политика

Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Политика

Владимир Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном

Президент России прибыл в Марсель, откуда на вертолёте отправится на переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Музыка

Назарбаев снял клип на собственную песню о казахской земле

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в Instagram клип, в котором он исполнил песню собственного сочинения о казахской земле.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии

Обновлено в 12:12
Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Футбол

Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей

Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Общество

Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака

Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Экономика

Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" требует льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Французского композитора съел канадский медведь гризли

Обновлено в 13:43
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика

Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния

Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

В Приморье погибла певица Олеся Яковлева

Обновлено в 13:38
Политика

Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 12:35
Наука

Открыто новое состояние материи

Американские физики открыли новое состояние материи, описав так называемую топологическую сверхпроводимость.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

Обновлено в 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное