Футбол
«Бавария» вернулась на первое место, разгромив «Боруссию Д»Soccer.ru 14:23
Дортмундская "Боруссия" крупно проиграла в Мюнхене. После этого матча "Бавария" вернулась на 1 место в турнирной таблице Бундеслиги (64 пунктов), а "Боруссия" опустилась на вторую строчку (63 очка).
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