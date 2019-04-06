Футбол
«Бавария» вернулась на первое место, разгромив «Боруссию Д»Soccer.ru 14:23
Дортмундская "Боруссия" крупно проиграла в Мюнхене. После этого матча "Бавария" вернулась на 1 место в турнирной таблице Бундеслиги (64 пунктов), а "Боруссия" опустилась на вторую строчку (63 очка).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено в 08:38
Авто
В Сан-Франциско представили эксклюзивный McLaren 600LT
Недавно к дилерам марки попал эксклюзивный гиперкар McLaren 600LT окрашенный в цвет Vega Blue.
Обновлено в 13:08
Театры
МХАТ имени Горького покажет лучшие спектакли во Владикавказе
«Большие гастроли» на Кавказе МХАТ имени Горького покажет лучшие спектакли во Владикавказе в рамках "Больших гастролей".
Обновлено в 10:24
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Обновлено в 13:55
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород
71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Хоккей
«Салават Юлаев» требует продолжения серии
Обновлено в 16:04
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками
В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.
Обновлено в 16:51
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 18:13
Здоровье
33 регион страдает от кадрового голода
Новая структура создается в рамках национального проекта «Повышения производительности труда и поддержки занятости».
Обновлено в 04:57
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Наука
Квантовый компьютер Лукина справился со своей первой серьезной задачей
Гарвардская группа Михаила Лукина разработала квантовый компьютер, который решил важную для науки задачу, подтвердив одну из теорий рождения Вселенной.
Обновлено в 16:34
Культура
Константинова рассказала о новой произвольной программе
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, под какую музыку будет исполнять произвольную программу в следующем сезоне.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео
В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Европе арестованы десятки албанских мафиози
На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено в 17:13
Политика
Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде
Антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию" прошла в субботу вечером в Белграде.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв
Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Обновлено в 03:55
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 17:41
Футбол
Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге
Обновлено в 17:23
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Политика
В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро
Обновлено в 14:34
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49