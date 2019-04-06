Футбол

«Бавария» вернулась на первое место, разгромив «Боруссию Д»Soccer.ru 14:23

Дортмундская "Боруссия" крупно проиграла в Мюнхене. После этого матча "Бавария" вернулась на 1 место в турнирной таблице Бундеслиги (64 пунктов), а "Боруссия" опустилась на вторую строчку (63 очка).
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«Бавария» — «Боруссия» Д — 5:0. Видеообзор матча 28-го тура Бундеслиги

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