Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 голаСпорт-Экспресс вчера в 14:48
"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо. Хет-триками отметились Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Леон Горецка.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Советника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Злоумышленник повредил картину "Портрет художника Суздальцева" Александра Шилова в галерее художника на Знаменке в центре Москвы.
Обновлено в 04:57
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Мигрант изнасиловал петербурженку в туалете продуктового магазина
В Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал женщину в туалет магазина. В полицию обратилась 33-летняя петербурженка.
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Футбол
Штаб «Зенита» пополнил экс-помощник главного тренера «Басконии»
В сезоне-2018/19 Риера работал в "Басконии" вместе с главным тренером басков Велимиром Перасовичем.
Обновлено в 04:28
Общество
Более 30 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды
В Шереметьево задержаны 9 рейсов, в Домодедово отменены 2 и еще 14 задержаны.
Обновлено в 01:26
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Посольство РФ в Киргизии рассказало об обстановке в Бишкеке
Посольство РФ в Киргизии сообщило, что на утро пятницы обстановка в столице Киргизии спокойная, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:46
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено вчера в 11:30
Религия
Завтра православная Церковь вспоминает Великомученика Пантелеимона
Торжественное богослужение в память о целителе состоится сегодня. Всенощное бдение пройдет в храме вмч.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
Виталий Косенко назначен первым вице-мэром Краснодара
На внеочередном 79-м заседании городской Думы глава краевого центра Евгений Первышов предложил кандидатуру Виталия Косенко на пост первого вице-мэра Краснодара.
Обновлено в 04:11
Экономика
Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ
В российских аптеках снижается доля продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты набирают оборот.
Обновлено в 04:37
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:22
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
РБК: основным подозреваемым по делу против ФБК проходит Леонид Волков
Основным подозреваемым по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией проходит бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В МЧС сообщили, что сильный ветер в Подмосковье повалил 12 деревьев
"В результате прохождения грозового фронта по территории Московской области, сопровождающегося сильными ливнями и шквалистым усилением ветра, повалено 12 деревьев", - сообщили в областном главке МЧС.
Обновлено в 04:30
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Футбол
Президент «Наполи»: «Кулибали стоит 250 млн фунтов»
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис считает, что после покупки "Манчестер Юнайтед" защитника "Лестер Сити" Гарри Магуайера, неаполитанцы могут получить ещё более крупную сумму за своего защитника Калиду Кулибали.
Обновлено в 03:59