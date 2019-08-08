Футбол

«Бавария» в товарищеском матче забила 23 голаСпорт-Экспресс 14:48

"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо. Хет-триками отметились Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Леон Горецка.
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«Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» (23:0) в дебютном матче Люки Эрнандеса

Sports.ru18:05

«Бавария» забила 23 гола в товарищеском матче с любительским клубом

Sport24.ru14:52

«Бавария» забила 23 безответных гола в товарищеском матче

Матч ТВ15:21

«Бавария» забила 23 гола в товарищеском матче

Чемпионат16:09

«Бавария» забила 23 безответных гола в товарищеском матче

Sportbox.RU15:21

«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола

Спорт-Экспресс14:48

Футболисты «Баварии» забили 23 безответных мяча в товарищеском матче

Вести.Ru14:25
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
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