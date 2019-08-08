Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 голаСпорт-Экспресс 14:48
"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо. Хет-триками отметились Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Леон Горецка.
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