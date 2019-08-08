"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо. Хет-триками отметились Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Леон Горецка.

Авто В России создадут проект по сбору автомобильных данных Как поясняли в НТИ, к данным, собираемым с автомобилей, планируется отнести порядка 10 тыс. параметров, в том числе данные о техническом состоянии машины, стиле вождения автовладельца и соблюдении им ПДД и так далее.

Религия Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.

Политика Американский журнал похвалил губернатора Колымы Сергея Носова Американский журнал Foreign Policy выпустил статью под названием "Россия — это не только Путин".

Армия и оружие Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Экономика Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.

Армия и оружие В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии.

Здоровье Врач назвала самые вредные сорта сыра Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Шоу-бизнес Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии.

Экономика Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма» Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».

Политика Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.

Экономика В России резко выросли цены на хлеб Ранее эксперты прогнозировали рост цен на хлеб в связи с подорожанием сырья – муки и пшеницы, а также в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала года.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Энергетика Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Происшествия В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов.

Здоровье Число больных раком детей в России достигло исторического максимума Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Политика Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.