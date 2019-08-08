Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 голаСпорт-Экспресс вчера в 14:48
"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо. Хет-триками отметились Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Леон Горецка.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:12, Вашингтон
Экономика
Сбербанк задумался о совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Как уточнила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, планируется, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов финансовой организации.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Истребители США вылетали на перехват российских Ту-95 у Аляски
Американские истребители вылетали на перехват российских стратегических бомбардировщиков в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.
Обновлено в 07:29
Общество
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве
Атмосферное давление в Москве понизилось до 733,2 мм рт. ст. - это рекордное значение для этой даты, 9 августа.
Обновлено в 06:57
Финансы
Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС
Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Концерн «Калашников» создал электромобиль для каршеринга
Группа компаний "Калашников" на проходящей в Москве VII Международном евразийском форуме "Такси" (МЕФТ) представил электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, сообщается в пятницу на сайте "Калашников media".
Обновлено в 06:38
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав.
Обновлено в 05:52
Авто
В Сети показали игрушечный McLaren 720S из Lego
На YouTube-канале Charbel's LEGO TECHNIC Creations показали, как из набора Lego Technic можно собрать масштабную копию McLaren 720S.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол
Арустамян назвал позиции, которые планируют укрепить «Зенит» и ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, какие усиления до завершения летнего трансферного планируют сделать петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ
Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре
Обновлено в 07:31
Общество
Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике
Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Футбол
Тун — Спартак 2:3
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии
Обновлено в 01:36
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39