Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат ГерманииРИА Новости 11:23

Бавария — Айнтрахт
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Кингсли Коман
4′
36′
Мартин Хинтереггер
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
37′
46′
Джонатан де Гузман
Себастьен Алле
50′
Себастьен Алле
51′
Макото Хасебе
Давид Алаба
53′
Ренату Саншеш
58′
Кингсли Коман
Франк Рибери
61′
64′
Анте Ребич
Лукас Торро Марсет
Серж Гнабри
Арьен Роббен
67′
Тьяго Алькантара
69′
Франк Рибери
72′
Франк Рибери
73′
Арьен Роббен
78′
Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии. Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии

РИА Новости11:23

«Бавария» стала чемпионом и попрощалась с двумя легендами. Много голов и слез. Видео прилагается

Матч ТВ11:33

«Бавария» — «Айнтрахт» — 5:1. Видеообзор чемпионского матча мюнхенцев

Sport24.ru13:18

Роббен облил Ковача пивом во время празднования чемпионства «Баварии»

Чемпионат14:17

Рибери – первый в истории девятикратный чемпион Германии

Советский спорт12:10

Рибери - первый в истории девятикратный чемпион Германии

Спорт-Экспресс12:05

«Бавария» стала чемпионом в седьмой раз подряд, но впервые на «Альянц-Арене». Что будет с Ковачем – непонятно

Sports.ru12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

Как напоминает «Газета.Ru», по версии обвинения, сотрудник Центрального разведуправления передал представителю китайской стороны четыре документа.
Обновлено в 09:53
Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании

«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Обновлено в 02:37
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено 16 мая в 23:00
Политика

Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»

Обновлено в 13:32
Культура

Британец купил подлинник Пикассо за $293

Эксперты признали приобретенную на гаражной распродаже за $293 картину-стилизацию подлинником Пабло Пикассо, передает Sky News.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Авто

Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за 350 тыс. рублей

Обновлено в 08:59
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии

Обновлено в 13:54
Политика

Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Общество

Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

Обновлено в 13:46
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Космос

Зонд MRO совершил 60 тысяч оборотов вокруг Марса

Обновлено в 08:27
Здоровье

В Дербенте открылся кабинет неотложной помощи

Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Общество

Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко

Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Здоровье

Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре

Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Обновлено в 11:29
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Полиция разыскивает спортсменов, напавших на стражей порядка в первый день протестов у Драмтеатра

Обновлено в 10:13
Происшествия

В Москве перекрыли движение в районе Песчаного путепровода

Полностью перекрыто движение в районе Песчаного путепровода в сторону Ленинградского проспекта в Москве из-за столкновения двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено в 10:42
Хоккей

Богдан Киселевич не останется в НХЛ и подпишет контракт с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич продолжит карьеру в составе ЦСКА.
Обновлено в 13:27
Здоровье

В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру

Обновлено в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное