«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат ГерманииРИА Новости 11:23

Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии. Встреча, прошедшая в субботу в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1.

«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии

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