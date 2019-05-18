«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболуТАСС 11:24

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

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