Футбол
«Бавария» в большинстве обыграла «Вердер»Чемпионат вчера в 11:37
|28′
Милош Велькович
|58′
Милош Велькович
Хави Мартинес
Леон Горетцка
|59′
|60′
Кевин Мевальд
Себастьян Лангкамп
Томас Мюллер
Франк Рибери
|70′
|73′
Милот Рашица
Юя Осако
Никлас Зюле
|75′
|81′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
Серж Гнабри
Ренату Саншеш
|87′
|69%
|Владение мячом
|31%
|88%
|Процент точных передач
|71%
|13
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|1
|14
|Угловые
|3
|4
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
35
Саншеш
18
Горетцка
7
Рибери
6
Алькантара
29
Коман
9
Левандовски
1
Павленка
23
Селассие
13
Велькович
18
Мойсандер
5
Аугустинссон
35
Эггештайн
4
Писарро
15
Лангкамп
30
Классен
10
Крузе
8
Осако
Вердер
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 58-й минуте «Вердер» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Милоша Вельковича.
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«Бавария» обыграла «Вердер» и увеличила отрыв от «Боруссии» Д в чемпионской гонке
Sport24.ruвчера в 11:25
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
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