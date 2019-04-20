«Бавария» в большинстве обыграла «Вердер»Чемпионат 11:37

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 58-й минуте «Вердер» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Милоша Вельковича.

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