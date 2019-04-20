Футбол
«Бавария» в большинстве обыграла «Вердер»Чемпионат 11:37
|28′
Милош Велькович
|58′
Милош Велькович
Хави Мартинес
Леон Горетцка
|59′
|60′
Кевин Мевальд
Себастьян Лангкамп
Томас Мюллер
Франк Рибери
|70′
|73′
Милот Рашица
Юя Осако
Никлас Зюле
|75′
|81′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
Серж Гнабри
Ренату Саншеш
|87′
|69%
|Владение мячом
|31%
|88%
|Процент точных передач
|71%
|13
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|1
|14
|Угловые
|3
|4
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
35
Саншеш
18
Горетцка
7
Рибери
6
Алькантара
29
Коман
9
Левандовски
1
Павленка
23
Селассие
13
Велькович
18
Мойсандер
5
Аугустинссон
35
Эггештайн
4
Писарро
15
Лангкамп
30
Классен
10
Крузе
8
Осако
Вердер
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 58-й минуте «Вердер» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Милоша Вельковича.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Политика
Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат президента Украины Петра Порошенко Андрей Хилько подал от имени своей общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» иск в Шестой апелляционный административный суд Киева об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты страны.
Обновлено в 12:04
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 13:16
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Общество
Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз
Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Общество
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ
Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
Обновлено в 09:25
Игры
Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Панин не считает себя виновным в скандалах
Обновлено в 12:02
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено вчера в 00:40
Происшествия
Русская икона пережила пожар в Нотр-Даме
Представитель Русской православной церкви при Совете Европы и настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) заявил, что хранившаяся во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари русская икона не пострадала от пожара.
Обновлено в 11:07
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
КС открыл производство по переименованию УПЦ МП
Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в выездном матче 24-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара".
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Алена Яковлева пережила групповое изнасилование
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено 18 апреля в 16:15