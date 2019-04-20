Футбол

«Бавария» в большинстве обыграла «Вердер»Чемпионат 11:37

Бавария — Вердер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
28′
Милош Велькович
58′
Милош Велькович
Хави Мартинес
Леон Горетцка
59′
60′
Кевин Мевальд
Себастьян Лангкамп
Томас Мюллер
Франк Рибери
70′
73′
Милот Рашица
Юя Осако
Никлас Зюле
75′
81′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
Серж Гнабри
Ренату Саншеш
87′
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 58-й минуте «Вердер» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Милоша Вельковича.
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