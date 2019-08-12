Футбол
«Бавария» уверенно вышла в следующий раунд Кубка ГерманииМатч ТВ 16:40
Мюнхенская «Бавария» переиграла «Энерги» в матче 1/32 финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 3:1. На 33-й минуте счет в матче открыл польский нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский. Во втором тайме французский вингер «Баварии» Кингсли Коман увеличил преимущество чемпиона Германии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:26, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Футбол
Роналду намерен заработать место в футбольной истории
Обновлено в 23:02
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Политика
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Футбол
Лука Джорджевич перешел в «Локомотив»
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено в 20:50
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
В свою очередь заёмщики отправились за справедливостью в Республиканский Верховный суд, который постановил, что у суда нет никаких оснований отказать компании в требовании забрать заложенную у них квартиру по причине просрочки платежа.
Обновлено в 20:00
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
Обновлено в 00:31
Общество
Новый тайфун «Кроса» может вызвать большое наводнение в Приморье
Очередной тайфун "Кроса", который 16-17 августа выйдет в Японское море, может двинуться на Приморье и вызвать очень сильные дожди и привести к большому наводнению, сообщает Примгидромет.
Обновлено в 21:24
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.
Обновлено в 22:58
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Пескова впервые представил свою возлюбленную
Песков-младший впервые выложил в своем микроблоге совместную с любимой девушкой фотографию, на которой влюбленные позируют крупным планом.
Обновлено в 13:35
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 20:26
Общество
В России начинают действовать новые правила сделок с недвижимостью
Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.
Обновлено в 22:56
Происшествия
Игумен Фотий ответил на обвинения в грубом крещении младенца
Строгое по меркам РПЦ решение было принято после того, как в сети появилось видео, на котором священнослужитель во время проведения крещения силой окунал годовалого ребёнка в купель, не обращая внимания на крики матери.
Обновлено в 16:04
Происшествия
В Якутии пятеро человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пятеро человек, еще четверо пострадали.
Обновлено в 20:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах
Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено в 05:47
Культура
В городах РФ откроют еще семь парков «Россия - моя история» до 2022 года
Исторические парки "Россия - моя история" в ближайшие три года будут открыты еще в семи городах РФ.
Обновлено в 18:26
Общество
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского
Обновлено в 12:30
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Здоровье
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей с ожирением
Минздрав назвал регионы, где больше всего детей в возрасте до 14 лет страдают от ожирения.
Обновлено в 07:31
Политика
Пенс посетит церемонию интронизации императора Японии
США могут направить вице-президента Майкла Пенса в качестве представителя Вашингтона на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре.
Обновлено в 22:55
Авто
Представлен Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года
Компания Ford показала свой новый Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года, предназначенный для участия в гонках.
Обновлено в 21:23
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.
Обновлено в 21:27