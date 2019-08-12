Футбол

«Бавария» уверенно вышла в следующий раунд Кубка ГерманииМатч ТВ 16:40

Мюнхенская «Бавария» переиграла «Энерги» в матче 1/32 финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 3:1. На 33-й минуте счет в матче открыл польский нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский. Во втором тайме французский вингер «Баварии» Кингсли Коман увеличил преимущество чемпиона Германии.
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«Бавария» обыграла «Энерги» в 1-м раунде Кубка Германии

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