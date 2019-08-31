Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Бавария» забила шесть мячей в ворота «Майнца»

Бавария — Майнц 05
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
6′
Жан-Поль Боэтиюс
Джошуа Киммих
20′
33′
Мусса Ниакате
Бенджамен Павар
36′
45′
Александер Хак
Давид Алаба
45′
46′
Дэнни Латца
Пьер Кунде
Иван Перишич
54′
56′
Джонатан Буркардт
Адам Салаи
Кингсли Коман
64′
Иван Перишич
Альфонсо Дэвис
67′
Филиппе Коутиньо
Томас Мюллер
67′
Лукас Эрнандес
73′
Тьяго Алькантара
75′
77′
Пьер Кунде
Роберт Левандовски
78′
Тьяго Алькантара
Микаэль Кюизанс
79′
Альфонсо Дэвис
80′
83′
Карим Онисиво
Джерри Сен Жюст
"Бавария" разгромила "Майнц" в матче 3-го тура чемпионата Германии — 6:1. В составе победителей отличились Бенжамен Павар, Давид Алаба, Иван Перишич, Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэйвис. За «Майнц» забил Жан-Пол Боэтиус.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бавария» забила шесть мячей в ворота «Майнца»

Спорт-Экспресс11:37

«Бавария» разгромила «Майнц» – 6:1

Sports.ru11:22

«Бавария» разгромила «Майнц», забив шесть мячей

Советский спорт11:20

«Бавария» забила 6 мячей «Майнцу», «Байер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

Чемпионат11:29

«Бавария» со счетом 6:1 разгромила «Майнц». Павар и Перишич забили свои первые голы за мюнхенцев

Sport24.ru11:31

«Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года

LiveSport.ru29 августа в 21:30

«Бавария» — «Майнц». 31.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings29 августа в 11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:38, Вашингтон
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Единоборства

Чжан Вейли нокаутировала Джессику Андраде и стала чемпионкой UFC

Шоу в Китае возглавила местная Чжан Вейли, а её соперницей стала чемпионка в минимальном весе Джессика Андраде.
Чемпионат 13:15
Происшествия

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Футбол

«Ахмат» ушел от поражения в матче с «Тамбовом»

«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура чемпионата России.
Soccer.ru 13:52
Единоборства

Василий Ломаченко: «В Лондоне чувствую себя, как в Украине»

Чувствую себя в Лондоне великолепно, я здесь словно дома, в Украине.
Sports.ru вчера в 17:17
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Общество

Россияне устроили прощальный флешмоб в Instagram Джареда Лето

Lenta.ru 09:16
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Происшествия

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой

Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Футбол

Руслан Камболов вызван в сборную России вместо Алексея Миранчука

Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов вызван в сборную России по футболу вместо хавбека московского "Локомотива" Алексея Миранчука, получившего травму, сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
РИА Новости 14:08
Театры

Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит

Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы 14:02
Происшествия

Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом

Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Происшествия

При стрельбе на стадионе в США пострадали 10 подростков

Газета Кемерова 07:47
Космос

Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей

Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.
News.ru 09:38
Происшествия

Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия 14:34
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы

Российская Федерация выплатит задолженность по членским взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы в размере 54,6 миллиона евро.
Парламентская газета 29 августа в 08:59
Футбол

Чернов о своих сейвах: просто хотел помочь «Ростову», а не выглядеть героем

Прыгал осознанно, но просто хотел помочь команде и вратарю, а не выглядеть героем.
RT на русском 12:46
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 11:38
Происшествия

Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика обнаружили мертвым

Заявление от 28-летней жительницы села Исмаилово, что ее сын пропал, поступило в полицию Дюртюлинского района Башкирии во вторник, 27 августа.
ФАН 00:31
Происшествия

Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы

Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы на Тверской улице вблизи Пушкинской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Интерфакс 14:33
Технологии

«Ястреб» встал на крыло: новый беспилотник на авиасалоне МАКС-2019

Проект "Сарыч" был представлен международном авиасалоне МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.
Sputnik Абхазия 06:33
Общество

Пассажирка самолета в США взяла с собой на борт пони

Как сообщает газета Daily Mail, пони летел на самолете авиакомпании American Airlines по маршруту Чикаго-Омаха.
Интерфакс 07:30
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

Sportbox.RU 14:22
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Экономика

В Эфиопии объявили о начале реформы экономики

Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.
REGNUM 08:20
Футбол

Тренер «Сочи» Точилин рассказал о слабых местах «Рубина»

ProstoProSport 09:50
Кино

Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»

Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Эхо Москвы 13:01
Политика

Кадыров рассказал о встрече с Путиным

Lenta.ru 12:35
Футбол

«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»

Чемпионат 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное