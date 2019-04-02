Футбол

Бавария — Хайденхайм 1846 5:4Soccer.ru вчера в 14:24

Бавария — Хайденхайм 1846
5 – 4
Матч завершён
Кубок Германии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Леон Горетцка
12′
Никлас Зюле
14′
Франк Рибери
Жером Боатенг
24′
27′
Роберт Глатцель
39′
Марк Шнаттерер
39′
Никлас Дорш
Хамес Родригес
Роберт Левандовски
46′
Рафинья
Кингсли Коман
46′
52′
Никлас Дорш
Арне Фейк
Томас Мюллер
53′
Роберт Левандовски
56′
Серж Гнабри
63′
66′
Марк Шнаттерер
Морис Мультхауп
73′
Норман Тоеркауф
Денис Томалла
74′
Роберт Глатцель
77′
Роберт Глатцель
Роберт Левандовски
84′
Роберт Левандовски
86′
90′
Себастьян Грисбек
90′
Тимо Беерман
"Бавария" едва не вылетела в 1/4 финала Кубка Германии от скромного клуба "Хайденхайм", но в концовке забила необходимый пятый гол. Большую часть матча мюнхенцы играли в меньшинстве.
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