«Бавария» установила рекорд Кубка ГерманииЕженедельник Футбол 15:22

В четвертьфинале Кубка Германии «Бавария» принимала «Хайденхайм». Встреча закончилась победой мюнхенцев — 5:4. Таким образом, подопечные Нико Ковача вышли в полуфинал Кубка Германии.

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