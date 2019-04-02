Футбол

«Бавария» установила рекорд Кубка ГерманииЕженедельник Футбол 15:22

Бавария — Хайденхайм 1846
5 – 4
Матч завершён
Кубок Германии, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Леон Горетцка
12′
Никлас Зюле
14′
Франк Рибери
Жером Боатенг
24′
27′
Роберт Глатцель
39′
Марк Шнаттерер
39′
Никлас Дорш
Хамес Родригес
Роберт Левандовски
46′
Рафинья
Кингсли Коман
46′
52′
Никлас Дорш
Арне Фейк
Томас Мюллер
53′
Роберт Левандовски
56′
Серж Гнабри
63′
66′
Марк Шнаттерер
Морис Мультхауп
73′
Норман Тоеркауф
Денис Томалла
74′
Роберт Глатцель
77′
Роберт Глатцель
Роберт Левандовски
84′
Роберт Левандовски
86′
90′
Себастьян Грисбек
90′
Тимо Беерман
В четвертьфинале Кубка Германии «Бавария» принимала «Хайденхайм». Встреча закончилась победой мюнхенцев — 5:4. Таким образом, подопечные Нико Ковача вышли в полуфинал Кубка Германии.
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