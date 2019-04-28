Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом»LiveSport.ru вчера в 14:25

Нюрнберг — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Нюрнберг»
46′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Матеус Перейра
48′
57′
Хави Мартинес
Хамес Родригес
Эвертон
68′
Микаэль Исхак
Тимоти Тилльман
72′
72′
Хамес Родригес
Альфонсо Дэвис
75′
Серж Гнабри
Эдуард Левен
Георг Марграйттер
82′
Роберт Бауэр
Иво Иличевич
88′
90′
Альфонсо Дэвис
90′+5′
Никлас Зюле
Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Нюрнбергом» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Германии. За команду хозяев гол на 48-й минуте забил Матеус Перейра. В составе мюнхенцев отличился на 75-й минуте Серж Гнабри.
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