«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче БундеслигиRT на русском 11:32

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с клубом «РБ Лейпциг» в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая на «Ред Булл Арене» в Лейпциге, завершилась со счётом 0:0.

«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче Бундеслиги

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