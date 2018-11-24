Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча
Sport24.ru
вчера в 11:29

«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
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