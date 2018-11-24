Футбол
«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча
«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мячаSport24.ru11:29
«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Sport24.ru11:29
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«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате
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Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядков
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«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
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Футбол
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Футбол
Мата провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»
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23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
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Все футболисты «Спартака» тренируются в общей группе кроме Еременко
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Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА
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Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
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«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ
"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
Обновлено в 14:20
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Хеведес сможет помочь «Локомотиву» в матче с «Галатасараем»
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Обновлено в 11:07
Футбол
Кононов высказался об игроках «Спартака»
Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов заявил, что его устраивает нынешний состав команды.
Обновлено в 10:07