«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата ГерманииМатч ТВ вчера в 07:34

Матчи первого тура выглядят следующим образом: «Бавария» — «Герта» «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» «Байер» — «Падерборн» «Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке» «Вольфсбург» — «Кельн» «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» «Вердер» — «Фортуна» «Фрайбург» — «Майнц» «Унион» — «РБ Лейпциг» Как сообщается на официальном сайте турнира, первый тур пройдет с 16 по 18 августа.

«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата Германии

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