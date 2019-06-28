Футбол

«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата ГерманииМатч ТВ вчера в 07:34

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Матчи первого тура выглядят следующим образом: «Бавария» — «Герта» «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» «Байер» — «Падерборн» «Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке» «Вольфсбург» — «Кельн» «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» «Вердер» — «Фортуна» «Фрайбург» — «Майнц» «Унион» — «РБ Лейпциг» Как сообщается на официальном сайте турнира, первый тур пройдет с 16 по 18 августа.
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«Бавария» откроет новый сезон в Бундеслиге матчем с «Гертой»

Sport24.ruвчера в 10:26

«Бавария» начнёт чемпионат матчем против «Герты»

Евро-футбол.рувчера в 08:23

«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата Германии

Матч ТВвчера в 07:34

«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата Германии

Sportbox.RUвчера в 07:34

«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата Германии

Спорт-Экспрессвчера в 07:32

«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата Германии

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Стал известен календарь нового сезона Бундеслиги

Soccer.ruвчера в 06:09
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Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
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