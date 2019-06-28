Футбол
«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата ГерманииМатч ТВ вчера в 07:34
Матчи первого тура выглядят следующим образом: «Бавария» — «Герта» «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» «Байер» — «Падерборн» «Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке» «Вольфсбург» — «Кельн» «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» «Вердер» — «Фортуна» «Фрайбург» — «Майнц» «Унион» — «РБ Лейпциг» Как сообщается на официальном сайте турнира, первый тур пройдет с 16 по 18 августа.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество
Синоптики рассказали о рекордно холодной погоде в Москве
Синоптик отметил, что день ожидается ветреный и дождливый. Скорость ветра временами будет достигать 15 м/с.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Политика
Путин заявил, что встреча с Мэй была необходима
Обновлено в 03:39
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Политика
Большое унижение от Путина: кажется, он выигрывает медиавойну
Обычно за интервью политических лидеров финансовым СМИ следят в основном трейдеры, финансисты и чиновники экономических министерств и ведомств разных стран, но в данном случае тезисы российского лидера вышли далеко за рамки финансовых вопросов и уже сейчас можно смело предсказывать, что это интервью Путина станет источником ярких и острых цитат для самой широкой западной аудитории.
Обновлено в 01:00
Музыка
Выпущена новая песня в исполнении Уитни Хьюстон
Компания, к которой после кончины Уитни Хьюстон отошли её авторские права, и студия RCA Records выпустили «новую» песню певицы.
Обновлено в 03:50
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Названы районы Башкирии, где чаще всего умирают от рака
В Минздраве назвали районы Башкирии, где люди чаще всего умирают от рака. В черный список попали 6 муниципалитетов.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии выглядела бодро, пишет 29 июня «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Футбол
Месси оценил свою игру на Кубке Америки
Обновлено в 04:42
Наука
Опубликованы шорт-листы премии «Коммуникационная лаборатория-2019»
Награждение победителей состоится 28 июня на III ежегодном Всероссийском форуме научных коммуникаторов в Санкт-Петербурге, в Университете ИТМО, который стал площадкой форума как обладатель Гран-при 2018 года.
Обновлено 26 июня в 06:00
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено вчера в 08:22
Баскетбол
Сборная России потерпела второе поражение кряду на чемпионате Европы
Сборная России проиграла команде Сербии во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 77:63.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию
Как сообщало Накануне.RU, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Улюкаев прислал из колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 03:32
Политика
Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме
Власти России "спокойно, в рабочем режиме" решат вопрос с украинскими моряками, задержанными после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено в 04:12
Политика
Трамп назвал отличной встречу с Си Цзиньпином на саммите G20
Обновлено в 00:58