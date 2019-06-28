Футбол
«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата ГерманииРИА Новости вчера в 06:48
"Бавария" сыграет с дортмундской "Боруссией" в Мюнхене в 11-м туре, матчи которого запланированы на 8-10 ноября, ответная игра пройдет в рамках 28-го тура (3-6 апреля). Матчи заключительного тура чемпионата состоятся 16 мая.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Сочи открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154
Обновлено в 11:31
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Политика
Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку
В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Политика
Трамп назвал ситуацию с покупкой Турцией С-400 «проблемой»
Американский президент Дональд Трамп назвал ситуацию с покупкой Турцией российских С-400 сложной.
Обновлено в 02:34
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Футбол
Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»
Поп-певица Ольга Бузова прокомментировала переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат", сообщает Sport24.
Обновлено в 11:14
Общество
На юге Франции один человек погиб из-за сильной жары
Один человек погиб, пятеро были госпитализированы недалеко от города Карпантра в южном департаменте Франции Воклюз из-за аномальной жары, сообщает газета Dauphiné Libéré со ссылкой на заявление префектуры.
Обновлено в 12:12
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о признании Европой Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова экс-лидера Украины Петра Порошенко о признании Европой Крыма территорией России, подчеркнул, что возвращение РФ в ПАСЕ – один из первых шагов по снятию антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Здоровье
Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней
Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Самолет летевший из Петербурга совершил экстренную посадку в Москве
Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Анталья был вынужденно срочно приземлиться в столичном Внуково из-за пассажира.
Обновлено в 12:20
Общество
Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве
Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Культура
18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США
Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Число жертв наводнения Иркутской области увеличилось
Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Наука
У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
Футбол
Бузова прибыла в расположение ФК «Барселона»
О своей футбольной жизни на 48 часов Бузова рассказывает у себя в Instagram.
Обновлено в 08:42
Авто
В США появился в продаже редчайший Porsche 911
Чёрный окрас придаёт Porsche 911 Strosek элегантности, а хромированные пятиспицевые колёса добавляют шика.
Обновлено в 11:00