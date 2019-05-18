«Бавария» стала чемпионом Германии в седьмой раз подрядNews.ru 11:40

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Айнтрахт» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1. Для «Баварии» это седьмое чемпионство подряд.

«Бавария» стала чемпионом Германии в седьмой раз подряд

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