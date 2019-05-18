Футбол

«Бавария» стала чемпионом Германии в седьмой раз подрядNews.ru 11:40

Бавария — Айнтрахт
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Кингсли Коман
4′
36′
Мартин Хинтереггер
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
37′
46′
Джонатан де Гузман
Себастьен Алле
50′
Себастьен Алле
51′
Макото Хасебе
Давид Алаба
53′
Ренату Саншеш
58′
Кингсли Коман
Франк Рибери
61′
64′
Анте Ребич
Лукас Торро Марсет
Серж Гнабри
Арьен Роббен
67′
Тьяго Алькантара
69′
Франк Рибери
72′
Франк Рибери
73′
Арьен Роббен
78′
Мюнхенская «Бавария» обыграла «Айнтрахт» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1. Для «Баварии» это седьмое чемпионство подряд.
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