Футбол
«Бавария» согласовала трансфер 19-летнего форварда «Гамбурга»Евро-футбол.ру 02:35
Стороны согласовали условия перехода. Оклад 19-летнего футболиста в новом клубе составит 5 миллионов евро. В этом сезоне Арп выступает во второй Бундеслиге.
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Общество
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне
Российская Федерация стала гораздо активнее тренироваться в плане начала и ведения полномасштабной войны.
Обновлено вчера в 20:54
Авто
BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей
Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
СМИ сообщили о «причастности» ещё одного человека к делу Скрипалей
Издание Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщило, что к делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен ещё один россиянин.
Обновлено в 03:10
Авто
Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж
По итогам январским продаж лидерами стали: Hyundai Creta — 4187 машин (на 9% машин больше, чем годом ранее), KIA Sportage — 2761 автомобилей (-10%), внедорожник Renault Duster — 2338 проданных машин (-7%).
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Волкер оценил ситуацию с наблюдателями из России на выборах на Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на выборах украинского президента, если они войдут в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
Две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70 процентов) умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Кровля жилого дома обрушилась в Саратове из-за скопившегося снега
Частичное обрушение кровли жилого двухэтажного дома в Саратове произошло в четверг из-за большого скопления снега на крыше, сообщили ТАСС в пресс-службе СК региона.
Обновлено в 03:12
Общество
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Технологии
Google начал удалять из поиска ссылки на запрещенные в России сайты
Поисковая система Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне
Обновлено вчера в 11:52
Космос
Роскосмос испробовал все способы связи с телескопом «Спектр-Р»
Обновлено в 00:23
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA
Лауреаты премии BAFTA станут известны 10 февраля, но уже сегодня Британская киноакадемия предупредила: среди них не будет Брайана Сингера.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь
Уроженец Тюмени биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз: у 31-летнего спортсмена и его супруги Луизы Сабитовой родилась дочка.
Обновлено в 02:20
Авто
Редкий гоночный Ferrari 1987 года ушел с молотка за 4,3 млн евро
Редкий гоночный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года выпуска ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 4,3 миллиона евро.
Обновлено в 01:16
Авто
Новая Toyota Corolla появится в России со старым мотором
В основе нового поколения седана Toyota Corolla лежит высокотехнологичная платформа GA-C, благодаря которой автомобиль получил увеличенную жесткость кузова, заниженный центр тяжести и новую многорычажную подвеску.
Обновлено вчера в 11:10
Транспорт
В Симферополе открыли для движения объездную дорогу за 6 млрд рублей
Объект федерально-целевой программы развития Крыма стоимостью более шести миллиардов рублей — девятикилометровый участок объездной дороги Дубки-Левадки в Симферополе - в четверг открыт для движения транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:27
Культура
Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона
Обновлено в 02:03
Происшествия
На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв
Один человек погиб в результате взрыва в районе Западно-Сургутского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
В Югре возбудили уголовное дело в отношении членов «Свидетелей Иеговы»
Следователи в городе Урай (Ханты Мансийский автономный округ - Югра) возбудили уголовное дело в отношении членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ), которая действовала в городе на протяжении года.
Обновлено в 01:57
Авто
Презентован обновленный Volkswagen Passat
Volkswagen рассказал о новой версии Passat, которую автоконцерн собирается представить в марте текущего года на Женевском автосалоне.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
В Японии отказались от фразы о «незаконной оккупации» Курил
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Старая «Волга» взяла на буксир Tesla
ГАЗ-3102 взяла на буксир Tesla Model X, оснащаемую батареей на 100 кВт/час.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей
Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Друга Бутиной обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег
Обновлено вчера в 22:03
Культура
Математика Алана Тьюринга признали величайшей личностью ХХ века
BBC провела опрос среди своих зрителей, в котором выявила величайшую личность ХХ столетия.
Обновлено в 02:44