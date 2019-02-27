Футбол
«Бавария» согласовала контракты с Вернером и Лукасом ЭрнандесомЧемпионат 05:37
Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2020 года, и клуб намерен продать его летом, чтобы избежать бесплатного ухода форварда из команды. По словам издания, договорённость Вернера с «Баварией» может оказать давление на клуб из Лейпцига. Игроком также интересуется «Ливерпуль».
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Кепа остался в запасе «Челси» на матч с «Тоттенхэмом»
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Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
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В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину
Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
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Экс-адвокат Трампа усомнился в существовании видеокомпромата на него
Адвокат Майкл Коэн, ранее представлявший интересы президента США Дональда Трампа, не знает о существовании компромата на главу государства, в том числе на видео.
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Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса рассказал, о чем будут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венесуэльским вице-президентом Делси Родригесом.
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Происшествия
В Ивановской области застрелили бойца ММА
Стрельба в кафе-шашлычной закончилась смертью бывшего бойца Fightmafia MMA Ахмеда Гасанова, утверждает "Регион online".
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