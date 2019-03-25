Футбол
«Бавария» согласовала контракт с Лукасом ЭрнандесомЕвро-футбол.ру 15:46
"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Политика
Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд
Обновлено в 16:54
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»
Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено в 22:42
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено в 21:40
Космос
Сенсация из NASA: по Луне течет вода
Обновлено в 11:45
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:18
Авто
Geely представила кроссовер Geely FY11 на платформе от Volvo
Купеобразный кроссовер получил название Xingyue FY11 и был представлен в Китае.
Обновлено в 14:45
Футбол
Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения
Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Космос
В недрах Марса находится что-то невероятно твердое: зонд InSight столкнулся с аномальной преградой
Исследовательский зонд InSight прибыл на Марс в ноябре 2018 года.
Обновлено в 21:51
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Экономика
Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено в 06:47
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Политика
В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России
Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля.
Обновлено в 21:54
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 17:14
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено в 22:24
Космос
«Хаббл» запечатлел рождение гигантского вихря в атмосфере Нептуна
Исследователи впервые наблюдали темные пятна в атмосфере Нептуна на снимках, сделанных при пролете мимо ледяной планеты аппарата Voyager 2, состоявшегося в 1989 г. Тогда было обнаружено два пятна, Большое Темное Пятно и Второе Темное Пятно, расположенных в южном полушарии планеты.
Обновлено в 22:12
Технологии
Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Замглавы МИД усомнился в полной победе США над ИГИЛ в Сирии
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов усомнился в полном уничтожении в Сирии боевиков группировки ИГИЛ* коалицией США.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге
Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу
Как отмечается, визит проходит в рамках военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой. При этом конкретные темы переговоров неизвестны.
Обновлено в 11:30
Политика
Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной
Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала его детское фото
Мама рэпера решила рассказать о своем детстве, проиллюстрировав пост фотографией маленького Тимати и его брата Артема.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Моряки ТОФ выследили и атаковали «вражескую» подлодку в Японском море
Корабельная поисковая ударная группа Тихоокеанского флота в ходе учения провела ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:01
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02