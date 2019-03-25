Футбол

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом ЭрнандесомЕвро-футбол.ру 15:46

"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
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Подробнее о событии

Эрнандес будет получать в «Баварии» €13 млн в год

Sport24.ru17:06

Люка Эрнандес будет зарабатывать в «Баварии» 13 млн евро в год

Soccer.ru14:44

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

Евро-футбол.ру15:46

СМИ: «Бавария» купит Эрнандеза за 85 миллионов евро и будет платить ему 13 миллионов год

Спорт-Экспресс15:14

Источник: трансфер Эрнандеса обойдётся «Баварии» в € 160 млн вместе с зарплатой

Чемпионат15:54

«Бавария» купит защитника «Атлетико» за 85 миллионов евро

Sport.ru16:15

France Football: трансфер Эрнандеса обойдется «Баварии» в 160 млн евро вместе с зарплатой

Sports.ru15:26
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Политика

Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд

Обновлено в 16:54
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Здоровье

Перезимовали: как поднять иммунитет весной

По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»

Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено в 22:42
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено в 21:40
Космос

Сенсация из NASA: по Луне течет вода

Обновлено в 11:45
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:18
Авто

Geely представила кроссовер Geely FY11 на платформе от Volvo

Купеобразный кроссовер получил название Xingyue FY11 и был представлен в Китае.
Обновлено в 14:45
Футбол

Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения

Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Космос

В недрах Марса находится что-то невероятно твердое: зонд InSight столкнулся с аномальной преградой

Исследовательский зонд InSight прибыл на Марс в ноябре 2018 года.
Обновлено в 21:51
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Экономика

Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено в 06:47
Транспорт

На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей

Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Политика

В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России

Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля.
Обновлено в 21:54
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 17:14
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Политика

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено в 22:24
Космос

«Хаббл» запечатлел рождение гигантского вихря в атмосфере Нептуна

Исследователи впервые наблюдали темные пятна в атмосфере Нептуна на снимках, сделанных при пролете мимо ледяной планеты аппарата Voyager 2, состоявшегося в 1989 г. Тогда было обнаружено два пятна, Большое Темное Пятно и Второе Темное Пятно, расположенных в южном полушарии планеты.
Обновлено в 22:12
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Замглавы МИД усомнился в полной победе США над ИГИЛ в Сирии

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов усомнился в полном уничтожении в Сирии боевиков группировки ИГИЛ* коалицией США.
Обновлено в 21:54
Происшествия

Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге

Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу

Как отмечается, визит проходит в рамках военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой. При этом конкретные темы переговоров неизвестны.
Обновлено в 11:30
Политика

Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной

Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Мама Тимати показала его детское фото

Мама рэпера решила рассказать о своем детстве, проиллюстрировав пост фотографией маленького Тимати и его брата Артема.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Моряки ТОФ выследили и атаковали «вражескую» подлодку в Японском море

Корабельная поисковая ударная группа Тихоокеанского флота в ходе учения провела ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:01
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
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Люка Эрнандес
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Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
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Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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