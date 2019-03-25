Футбол
«Бавария» согласовала контракт с Лукасом ЭрнандесомЕвро-футбол.ру 15:46
"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
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Шоу-бизнес
Поплавская выступила против признания Началовой заслуженной или народной артисткой России
Актриса Яна Поплавская не поддержала инициативу о признании Юлии Началовой заслуженной или народной артисткой России.
Обновлено в 12:12
Футбол
Названа дата рассмотрения апелляции «Челси» по запрету на трансферы
Стало известно, когда рассмотрят протест лондонского "Челси" против годового запрета трансферов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:00
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:21
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Политика
В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины
Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что одним из способов выхода украинской экономики из кризиса является налаживание сотрудничества с Россией.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»
Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Экс-подруга Тимати восхитила подписчиков образом куклы Барби
Бывшая подруга рэпера Тимати, тюменская модель Алена Шишкова примерила образ куклы Барби.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Авто
Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году
В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Общество
Минобрнауки: количество бюджетных мест в вузах увеличится
Сколько именно бюджетных мест планируют добавить – не сообщается. На 2019 г. всего запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест в вузах.
Обновлено в 02:33
Политика
Источник сообщил о новом блэкауте в Венесуэле
Обновлено в 16:03
Экономика
Количество туристов в Великобритании в 2018 году снизилось до 37,8 млн
Расходы туристов в Великобритании за 2018 г. сократились на 7% до 22,7 млрд фунтов стерлингов.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета
Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами
Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.
Обновлено в 14:05
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Общество
Росгвардия проиграла суд мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» на 6 млн рублей из-за поставки некачественных продуктов питания.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с 25-летием
Накануне София Ротару опубликовала в своём микроблоге снимок 25-летнего внука Анатолия Евдокименко.
Обновлено в 01:40
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56