Футбол

«Бавария» разгромила «Шальке» благодаря хет-трику ЛевандовскиВести.Ru 15:00

Шальке-04 — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
20′
Роберт Левандовски
50′
Роберт Левандовски
Бенито Раман
Ахмед Кутуджу
51′
57′
Томас Мюллер
Филиппе Коутиньо
57′
Серж Гнабри
Иван Перишич
Омар Маскарель
Салиф Сане
59′
75′
Роберт Левандовски
77′
Лукас Эрнандес
Хави Мартинес
Амин Харит
Мюнир Мерджан
85′
В матче второго тура немецкой бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Шальке", забив три безответных мяча – 3:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски, забивший на 20-й (пенальти), 50-й и 75-й минутах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бавария» разгромила «Шальке», Левандовски оформил хет-трик

Sport24.ru14:29

Как «Бавария» разгромила «Шальке»: все голы матча 2-го тура Бундеслиги. ВИДЕО

Sport.ru16:59

Хавбек «Норвича» Штиперманн: «Пукки намного хладнокровнее Левандовского»

Sports.ru16:59

Хет-трик Левандовского помог «Баварии» разгромить «Шальке»

Матч ТВ14:26

Хет-трик Левандовски принес «Баварии» выездную победу над «Шальке»

ProstoProSport14:21

Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» крупную победу над «Шальке-04»

Чемпионат14:21

Хет-трик Левандовски принес «Баварии» победу над «Шальке»

Спорт-Экспресс14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

Израиль взял ответственность за ракетную атаку на Сирию

Ракетный удар 24 августа по территории Сирии нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщили израильские военные.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети

В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
Политика

На Украине испытали ракету-носитель «Циклон-4»

На Украине 23 августа прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4».
Обновлено в 16:23
Единоборства

Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Политика

Савченко заявила об украинизации России

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Космос

Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО

Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Назло всем: ополченцы и бойцы ВСУ встретились на съемках передачи «Окопная правда»

В одной студии телеканала «Россия 24» собрали бойцов ВСУ и ополченцев. Так проходили съемки передачи «Окопная правда» Александра Рогаткина.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Гурцкая рассказал, как развалился «Спартак» Карреры

Известный агент Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал, какие проблемы начали в «Спартаке» после завоевания чемпионства.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове

Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Политика

Меркель назвала главные темы саммита G7

Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено в 08:39
Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Культура

В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой

В Москве состоялась церемония прощания со звездой отечественного кино Александрой Назаровой, которой не стало в 79-летнем возрасте еще 20 августа.
Обновлено в 09:28
Космос

Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС в среду, 21 августа.
Обновлено 21 августа в 08:53
Происшествия

В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов

На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Здоровье

Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.
Обновлено в 01:38
Политика

Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров

Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено в 03:55
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Авто

Стало известно, как росли цены на кроссовер Volkswagen Tiguan

В сентябре 2017 года Volkswagen Tiguan второго поколения предлагался на рынке в 13-ти комплектациях.
Обновлено в 04:26
Энергетика

Новый узел контроля нефти может появиться на границе с Россией

Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году.
Обновлено вчера в 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Левандовски
Польский футболист
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное