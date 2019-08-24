Футбол

«Бавария» разгромила «Шальке», Левандовски оформил хет-трикSport24.ru 14:29

Шальке-04 — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
20′
Роберт Левандовски
50′
Роберт Левандовски
Бенито Раман
Ахмед Кутуджу
51′
57′
Томас Мюллер
Филиппе Коутиньо
57′
Серж Гнабри
Иван Перишич
Омар Маскарель
Салиф Сане
59′
75′
Роберт Левандовски
77′
Лукас Эрнандес
Хави Мартинес
Амин Харит
Мюнир Мерджан
85′
«Бавария» разгромила «Шальке» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы победили со счетом 3:0, все три гола команды забил форвард Роберт Левандовски. Левандовски забил в двух матчах на старте нового сезона Бундеслиги уже 5 голов.
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«Бавария» разгромила «Шальке», Левандовски оформил хет-трик

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