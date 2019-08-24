Футбол

«Бавария» разгромила «Шальке» благодаря хет-трику ЛевандовскиВести.Ru вчера в 15:00

Шальке-04 — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
20′
Роберт Левандовски
50′
Роберт Левандовски
Бенито Раман
Ахмед Кутуджу
51′
57′
Томас Мюллер
Филиппе Коутиньо
57′
Серж Гнабри
Иван Перишич
Омар Маскарель
Салиф Сане
59′
75′
Роберт Левандовски
77′
Лукас Эрнандес
Хави Мартинес
Амин Харит
Мюнир Мерджан
85′
В матче второго тура немецкой бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Шальке", забив три безответных мяча – 3:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски, забивший на 20-й (пенальти), 50-й и 75-й минутах.
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