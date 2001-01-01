Футбол
Роберт Левандовски: «Могу играть еще лучше, есть в чем прибавлять»Sports.ru вчера в 21:15
|20′
Роберт Левандовски
|50′
Роберт Левандовски
Бенито Раман
Ахмед Кутуджу
|51′
|57′
Томас Мюллер
Филиппе Коутиньо
|57′
Серж Гнабри
Иван Перишич
Омар Маскарель
Салиф Сане
|59′
|75′
Роберт Левандовски
|77′
Лукас Эрнандес
Хави Мартинес
Амин Харит
Мюнир Мерджан
|85′
|38%
|Владение мячом
|62%
|78%
|Процент точных передач
|88%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|11
|11
|Фолы
|10
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 4‑4‑2
35
Нюбель
20
Кенни
17
Стамбули
5
Настасич
24
Очипка
18
Калиджури
2
Маккенни
26
Сане
15
Кутуджу
19
Бургшталлер
37
Мерджан
1
Нойер
5
Павар
4
Зюле
8
Мартинес
27
Алаба
10
Коутиньо
32
Киммих
24
Толиссо
14
Перишич
9
Левандовски
3 ×
29
Коман
Бавария
Расстановка 4‑3‑3
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал свой хет-трик в матче Бундеслиги с "Шальке" (3:0).
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