Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке-04» благодаря хет-трику ЛевандовскиРБК вчера в 17:00
|20′
Роберт Левандовски
|50′
Роберт Левандовски
Бенито Раман
Ахмед Кутуджу
|51′
|57′
Томас Мюллер
Филиппе Коутиньо
|57′
Серж Гнабри
Иван Перишич
Омар Маскарель
Салиф Сане
|59′
|75′
Роберт Левандовски
|77′
Лукас Эрнандес
Хави Мартинес
Амин Харит
Мюнир Мерджан
|85′
|38%
|Владение мячом
|62%
|78%
|Процент точных передач
|88%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|11
|11
|Фолы
|10
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 4‑4‑2
35
Нюбель
20
Кенни
17
Стамбули
5
Настасич
24
Очипка
18
Калиджури
2
Маккенни
26
Сане
15
Кутуджу
19
Бургшталлер
37
Мерджан
1
Нойер
5
Павар
4
Зюле
8
Мартинес
27
Алаба
10
Коутиньо
32
Киммих
24
Толиссо
14
Перишич
9
Левандовски
3 ×
29
Коман
Бавария
Расстановка 4‑3‑3
Матч второго тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке-04» и «Баварией», который проходил на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене, закончился крупной победой гостей — 3:0. Все три гола на свой счет записал форвард Роберт Левандовски. На 20-й минуте встречи он реализовал пенальти.
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