Футбол

«Бавария» разгромила «Шальке-04» благодаря хет-трику ЛевандовскиРБК вчера в 17:00

Шальке-04 — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
20′
Роберт Левандовски
50′
Роберт Левандовски
Бенито Раман
Ахмед Кутуджу
51′
57′
Томас Мюллер
Филиппе Коутиньо
57′
Серж Гнабри
Иван Перишич
Омар Маскарель
Салиф Сане
59′
75′
Роберт Левандовски
77′
Лукас Эрнандес
Хави Мартинес
Амин Харит
Мюнир Мерджан
85′
Матч второго тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке-04» и «Баварией», который проходил на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене, закончился крупной победой гостей — 3:0. Все три гола на свой счет записал форвард Роберт Левандовски. На 20-й минуте встречи он реализовал пенальти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роберт Левандовски: «Могу играть еще лучше, есть в чем прибавлять»

Sports.ruвчера в 21:15

Левандовски: Бундеслига — непростой чемпионат, нужно всегда быть готовым

Чемпионатвчера в 17:51

Как «Бавария» разгромила «Шальке»: все голы матча 2-го тура Бундеслиги. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:59

«Бавария» разгромила «Шальке», Левандовски оформил хет-трик

Sport24.ruвчера в 14:29

Хет-трик Левандовски принес «Баварии» победу над «Шальке»

Спорт-Экспрессвчера в 14:23

Хет-трик Левандовского помог «Баварии» разгромить «Шальке»

Матч ТВвчера в 14:26

Хет-трик Левандовски принес «Баварии» выездную победу над «Шальке»

ProstoProSportвчера в 14:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Гаджеты

OnePlus презентовала дизайн модели смартфона 7T с необычной камерой

Обновлено в 00:32
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Трамп рассказал о работе над включением России в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».
Обновлено в 06:16
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье

Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе

Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Как выглядели актёры «Игры престолов» до съёмок и где снимались

Британская актриса начала сниматься в 2009 году в фильмах «Падение собаки», «Врачи», но по-настоящему знаменитой её сделала роль Матери Драконов.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Глава администрации Зеленского отметил День независимости Украины на Лазурном берегу с go-go танцовщицами (видео)

Глава администрации президента Украины Богдан отметил День независимости в ресторане на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Политика

Польша и США готовятся подписать соглашение о военном взаимодействии

Лидеры Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита последнего в Варшаву 31 августа - 2 сентября могут подписать соглашение о двустороннем военном взаимодействии.
Обновлено в 07:20
Футбол

Быстров сравнил форварда «Краснодара» Берга с деревом

В сториз на своей странице в Инстаграме Быстров опубликовал фотографию сосны, написав на её фоне «Берг М.» и добавил хештег #краснадар.
Обновлено в 06:43
Наука

Онлайн-игры развивают навыки многозадачности у пожилых людей

Ученые сделали вывод, что онлайн-игра тренировала гибкость ума и навыки многозадачности, что позволило пользователям старше 70 лет не только сохранить, но улучшить свои способности.
Обновлено вчера в 02:46
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В Кривом Роге дотла сгорела церковь

Обновлено в 05:21
Единоборства

Россиянин Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире по ММА

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана

Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Собчак высмеяла Лопыреву за «интеллектуальные» вопросы

Известная телеведущая Ксения Собчак высмеяла фотомодель Викторию Лопыреву за пост в социальной сети, соответствующая перепалка была обнародована 24 августа в социальной сети Instagram на странице Лопыревой.
Обновлено в 07:18
Политика

Украинский актер подверг критике власть за разрыв отношений с Россией

Актер подверг критике запретивших прямые авиарейсы из Украины в РФ законодателей.
Обновлено в 02:22
Наука

Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции

Обновлено 23 августа в 17:15
Политика

МИД России ответил США на просьбу отпустить Уилана домой

Американские дипломаты требуют консульского доступа к гражданину США, так как он пожаловался на то, что его состояние здоровья резко ухудшилось.
Обновлено в 00:29
Происшествия

На двух свадьбах в Якутске отравились 36 человек

Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 17:25
Космос

Финские инженеры запустят спутники при помощи воздушных шаров

Обновлено вчера в 12:06
Политика

Кравчук назвал недостатки Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Харькове обвалился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Левандовски
Польский футболист
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное