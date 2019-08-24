Футбол

«Бавария» разгромила «Шальке-04» благодаря хет-трику ЛевандовскиРБК вчера в 17:00

Шальке-04 — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
20′
Роберт Левандовски
50′
Роберт Левандовски
Бенито Раман
Ахмед Кутуджу
51′
57′
Томас Мюллер
Филиппе Коутиньо
57′
Серж Гнабри
Иван Перишич
Омар Маскарель
Салиф Сане
59′
75′
Роберт Левандовски
77′
Лукас Эрнандес
Хави Мартинес
Амин Харит
Мюнир Мерджан
85′
Матч второго тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке-04» и «Баварией», который проходил на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене, закончился крупной победой гостей — 3:0. Все три гола на свой счет записал форвард Роберт Левандовски. На 20-й минуте встречи он реализовал пенальти.
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